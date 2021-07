Ordrupgaard genåbner med et brag af en udstilling, hvor Tal R i stort format vælter publikum omkuld med et monumentalt værk

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tal R må have været meget alene hjemme det seneste år med pandemi, for sjældent er en sådan produktivitet set på en udstilling, som den på det genåbnede Ordrupgaard. Udstillingens titel “Home Alone...