De overtog en mørk villa med tislugt og skimmelsvamp: Fire år efter er den forvandlet med sildebensparket, stuk i stride strømme og en trappe med schwung

Indretningsdesigner Cristina Vising ville have stuk - og masser af det. Hun ville have sammenhæng mellem rummene, en hall med højt til loftet og en trappe med schwung. Det, og mere til, tilførte hun en mørk villa med skimmelsvamp, som hun overtog for fire år siden

Pleasure Eksklusivt for kunder