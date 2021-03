Verdensberømt tv-kok har i 30 år lært os at lave lækker mad. Nu vil han lære dig at spise sundere. Og nej, du skal ikke tælle kalorier eller have lister over forbudte madvarer

Han har lært dig at lave lækker mad fra River Cottage i mere end 30 år, men nu hænger vægten fast i den tunge ende. Kom med stjernekokken på kur uden forbud og kaloriebesættelse

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I mere end 30 år har Hugh Fearnley-Whittingstall lært os at lave engelske pies, stege mørt kød og lave den perfekte sauce fra sine idylliske omgivelser i River Cottage i England. Lige indtil for et...