I Københavns Nordhavnskvarter møder du en lækkert indrettet restaurant og et delikat verdenskøkken, som du kan købe med hjem mens vi venter på at restauranterne åbner igen

Hotellet The Audo har for et par måneder siden overladt sin restaurant til folkene bag Restaurant Lola på Christianshavn, som her åbnede en søsterrestaurant kaldet Loui. Eller måske er det en brode...