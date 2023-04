Pleasure På Salzburger Hof i Østrig er der action året rundt

For rejsende med hang til action og bjergudsigt er Salzburger Hof i østrigske Bad Leogang et oplagt sted at bo. Her er der kun få meter til bjerglift, cykelpark og de smukke bjergtoppe. Og på øverste etage byder hotellet på en rooftop-spa med enestående udsigt til tinderne