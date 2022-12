Pleasure Dette hotel i Thailand er som et all inclusive-resort – bare uden den dårlige buffet

Det er fristende at tage plads i en solseng ved poolen, bestille en cocktail og åbne en god bog. I teorien kunne man ligge her en uge, men i realiteten begynder man hurtigt at kede sig. Men i thailandske Khao Lak kan man få en solferie med masser af aktiviteter og underholdende indslag, der holder rastløsheden stangen