Skuespilleren Bodil Jørgensen har snydt døden tre gange. Derfor gør hun sig umage i kunsten og i tilværelsen: “Jeg skal kunne være 100 pct. til stede, ellers er det ligegyldigt.”

Bodil Jørgensen har snydt døden tre gange, men særligt den sidste gang for seks år siden har gjort hendes tro på Gud endnu stærkere. Det handler om at glemme sig selv og være noget for sin næste. “Når jeg nu fik lov at få en chance til, så vil jeg gøre mig umage resten af mine dage,” siger hun

