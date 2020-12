Skuespiller Amelia Høy var med til at sætte racisme på dagsordenen i 2020 “Jeg har altid forholdt mig aktivistisk til mit arbejde som skuespiller”

Amelia Høy var med, da flere tusinde danskere i juni gik på gaden for at protestere mod drabet på George Floyd. Siden er den dansk-amerikanske skuespiller blevet katapulteret ind på den politiske scene som debattør. I en tid der for mange synes håbløs, ser hun først og fremmest håb

