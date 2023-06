Pleasure De kunne bo i København, Aarhus – eller New York. Men de unge kreative rykker ind i Skagen

Hvordan bevarer man sjælen i en lille provinsby, der hver sommer svulmer op af så mange gæster og obskøne pengemængder, at den risikerer at blive en kulisseby? Ved at kæmpe lidt imod. Det gør en række tilflyttere, kulturfolk og hjemvendte skawboere, der alle insisterer på fællesskab. Lidt som fortidens skagensmalere