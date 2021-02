Sådan ser en herskabslejlighed anno 2021 ud når to kreative sjæle med penge at snolde for går i gang

Ægteparret Rasmus Drucker Ibfelt og Jette Tosti Ibfelt har forenet klassisk herskabelighed med et moderne blik på indretning. Gammelt og nyt, varmt og koldt, stramt og blødt blander sig i rummene og ikke mindst i kunsten på væggene

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er ikke hver dag, man ser et kridhvidt, blankt epoxygulv side om side med lakeret, chokoladebrunt sildebensparket. Men de to møder hinanden med fuldt overlæg i den 150 kvm store lejlighed på in...