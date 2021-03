Prisbelønnet fotokunstner har banket en solid business op: "Jeg har god erfaring med selv at tage initiativet i stedet for at sidde og vente på, at der skulle komme nogen forbi"

Det er som at “bede en forfatter om at brænde sin roman og skrive en ny,” fortæller fotokunstner Trine Søndergaard om en surreel tid, hvor flere års hårdt arbejde risikerede at kulminere i næsten ingenting

Pleasure Eksklusivt for kunder