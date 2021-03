Poul Henningsens flygel relanceres: "Det er et eksklusivt produkt, så salget bliver aldrig på niveau med PH’s lamper"

Møbelarkitekten Poul Henningsen er mest kendt for sine lamper, men den musikbegejstrede debattør havde også noget med flygler. Nu relanceres hans andet flygel, der har et buet låg i stil med et særligt operahus

Pleasure Eksklusivt for kunder