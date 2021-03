Efter Pingus og PSI kommer nu Corrales, en knastør og superfrisk sherry fra Peter Sisseck, der som forventet placerer sig i segmentets top med sin nye vin

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Da Peter Sisseck i 1995 skabte den verdensberømte rødvin Pingus, foregik det i et område, der ikke var kendt for at lave fornemme vine, nemlig Ribera del Duero, som sidenhen fik en kolossal opbloms...