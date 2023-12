Pleasure Fem gode råd til, hvordan du passer på din hud

Det er muligt at få friskere hud med en indsats på maks. 2 minutter. Så længe den indsats består af med to vitamintyper, en væsentlig olie og et religiøst forhold til UV-beskyttelse. Få hudlægernes vigtigste råd til, hvad alle mænds hud behøver