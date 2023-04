Pleasure Det kræver gode lunger og stærke ben at nå toppen af det skotske højland

Man kan ikke sige Skotland uden at sige højlandet, og man kan ikke sige højlandet uden at komme en tur forbi Fort William. Denne lille by i hjertet af den skotske natur er centrum for et overflødighedshorn af rå udendørsaktiviteter i et af Europas mest spektakulære landskaber