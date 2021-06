Mere end tre års byggerod er overstået, når et 50 pct. større Ordrupgaard åbner igen på fredag med fokus på Tal R og Vilhelm Hammershøi

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det er et af landets fineste museer, der står foran en delvis genåbning på fredag 25. juni. Efter mere end tre års byggerod er Ordrupgaard i Charlottenlund nord for København parat til igen at byde...