Pleasure Forsker har opskriften på det lange liv: "Det er simple ting"

På nuværende tidspunkt er det utopisk at forestille sig det evige liv. Men der er en række tricks, du kan bruge for at holde dig frisk og rask i måske lidt længere tid. Vi har spurgt læge og aldringsforsker Morten Scheibye-Knudsen, hvad han selv gør