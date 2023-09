Pleasure Ved Verdens ende venter oplevelser for livet

Antarktis er et af de mest øde og uberørte områder på kloden – en fantasiverden af isbjerge og gletsjere, som for mange er det ultimative rejsemål. Og så er mødet med hvaler, sæler og især pingviner med til at gøre den lange rejse til en oplevelse for livet