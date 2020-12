Cocktailbaren er lukket, men det er nemt at åbne en god hjemmebar med disse ingredienser

Den særlige feststemning en velblandet cocktail kan give, må i år skabes af dig selv, og det er en sjov opgave at stille sig, såfremt man sørger for at have et passende udgangspunkt i grundingredienser, som faktisk er nemme at fremskaffe

Pleasure Eksklusivt for kunder