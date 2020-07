The Chicks har fjernet Dixie fra bandnavnet og prøver at balancere vittige countryfortællinger med politiske lussinger på første album i 14 år

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det føles som virkelig længe siden, at The Dixie Chicks i foråret meldte sig klar med nye sange for første gang siden 2006. Kort efter ændrede verden sig omkring dem. Først udsatte corona udgivelse...