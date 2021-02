Nyt dansk skomærke vil gøre klassiske loafers til en fast del af din garderobe

Virgil Nicholas har skabt et par herreloafers under navnet Vinny’s. De er baseret på hans egen barndom med klassiske dyder og nystrøget tøj. For han ser loafers som noget, enhver mand bør have i sin garderobe – og blev overrasket, da kvinder pludselig skrev til ham, fordi de ville have et par

