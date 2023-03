Pleasure Ejendomsinvestoren fandt liebhavervilla med plads til sin mands musikværelse og deres fire sammenbragte børn

Havudsigten var et plus, mens pladsen til fire teenagere tæt på skolerne var et must, da Kristine Bach og Thomas Mandrup købte deres nye fælles hjem i liebhaverkvarteret Risskov ved Aarhus