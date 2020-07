Nye kokkekræfter og en vinbar i særklasse: Her skal du skynde dig at bestille bord i Skagen

Nye kvindelige kokkekræfter og en vinbar i særklasse er blandt årets nyheder på Skagens Odde, som venter en usædvanlig travl sæson. Gastronomiredaktør Ole Troelsø guider til, hvor du skal bestille bord

Jeg møder Tom Boye, direktør på Ruths Hotel, i en sjælden stilling, nemlig siddende på terrassen, hvor han styrker sig med et glas vand. At han sidder, skyldes tidspunktet, her et par uger før det ...