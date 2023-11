Pleasure Hun fotograferer for Vogue og står bag et skønhedsmærke, men hvad er hendes næste investering?

Som 17-årig begyndte spanske Nuria Val at arbejde som model og har siden rejst verden rundt som fotograf og med det hypede, plantebaserede skønhedsmærke, hun har været med til at grundlægge. Hun bruger helst sin tidog sine penge på at komme tættere på naturen