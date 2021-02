Med blik for fremtiden har Bang & Olufsen lanceret en ny højtaler, der skal markere starten på en bæredygtig omstilling for det danske elektronikkoryfæ

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

B&O er kendt for sine smukke højtalere og dyre fladskærme. Men i fremtiden kan det være, at du skal til at forbinde Struer-virksomheden med en grøn, bæredygtig profil. Det er i hvert fald ønsket i ...