Pleasure Ro, isbjerge og cruise uden flokstemning i smukke Norge – og nordlysgaranti, hvis du rejser længe nok

En tur med Havila Kystruten er ikke et krydstogt i traditionel forstand. Her er ro, god plads og et behageligt fravær af påtvungne sociale aktiviteter. Og sejler du længe nok, får du tilmed garanti for nordlys