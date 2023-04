Pleasure Normalt er italiensk hotel forbeholdt kunstnere. Men i én måned kan du også komme ind

Normalt er det forbeholdt kunstnere at overnatte i det smukke Palazzo Monti i den italienske by Brescia omgivet af imposante hvælvinger, stuk og overdådigt marmor. Men for en måned rykker danske Vipp ind og åbner hotellet op for omverdenen