Pleasure Tidligere diplomat fortæller i nøgleroman om pengespild i Danida og magtmisbrug i Udenrigsministeriet

Eksdiplomaten Thomas Bo Pedersen fortæller i romanen “Hævnen fra Hanoi” om magtmisbrug og pengespild i Udenrigsministeriet. Ministeriet påpeger, at der er tale om en blanding af egne oplevelser og fiktion, og at ministeriet er et helt andet sted end for 20-30 år siden