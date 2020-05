Eksklusivt for kunder

The Strokes lyder stadig som essensen af New Yorks rockhistorie, og den flabede storbys konverserende tone lever stærkt hos Fiona Apple

Når man er musiker i New York, er det ikke nok at spille godt. Storbyen kræver mere, og newyorkernes rastløse energi og flabede omgangstone smitter af på bands og musikere.“Jeg lærte tidligt at vær...