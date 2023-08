Pleasure Bo Rygaards søn droppede ud af 3.g. Det kan erhvervslivet lære af, mener han

Det lå lige for, at en søn af en kendt bestyrelsesformand og direktør, opvokset ved Strandvejen, skulle gøre karriere i erhvervslivet. Men adhd-ramte Sebastian Bull droppede ud af gymnasiet i 3.g. og fik stablet en succesfuld skuespillerkarriere på benene. Og hans far Bo Rygaard ignorerede egne og andres bekymring og mener i dag, at erhvervslivet kan lære en lektie af hans søn