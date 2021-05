Restaurant Norrlyst er en af de nye tilføjelser, som gør frokostrestaurant scenen stadig mere tidssvarende

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den gammeldags kælderknejpe med vestklædte tjenere og friturestegt fiskefilet kan have masser af charme, men smørrebrødsscenen af i dag byder på meget andet.Det er Norrlyst et godt eksempel på. Her...