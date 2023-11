Pleasure 300 km nord for polarcirklen tester 58-årig franskmand dæk på racerbiler

Michelin-manden har i 130 år været blikfang for det franske dækfirma, og den muntre tyksak lægger også ryg til spiseguiden over verdens bedste restauranter. Der er imidlertid ikke meget skumfidus over virkelighedens Michelin-mænd, som hvert år tester vinterdæk nord for polarcirklen