Pleasure 13 skeletter og en ring fra 1850: Michelin-kok, kunstner og direktør viser deres dyrebareste ejendele frem

Det, du vælger at omgive dig med, kan være et spejl af, hvem du er. Billedkunstner Emily Gernild, museumsdirektør Rebecca Matthews og kok Wassim Hallal fortæller om de ting, som betyder allermest for dem og har rundet dem som mennesker