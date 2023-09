Pleasure Mercedes-AMG SL 63 tordner fremad med V8-brøl og kalechen nede

Seneste generation af Mercedes SL er for første gang bygget hos datterselskabet AMG. De er kendt for højlydte biler med fartressourcer, og det er også tilfældet her: V8-motoren med 585 hk sørger for et selvsikkert antrit