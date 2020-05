Grillpølser på den helt rigtige måde, golf og kort på afstand: Sådan tilbringer Uffe Holm sin fritid

Komiker Uffe Holm bruger coronatiden på golfture med familien, kolde bajere og kort med vennerne, og så nusser han om grillmaden, for ifølge ham går man glip af en hel del, hvis man aldrig har fået en god grillpølse

Kl 09.00: Jeg nødt til at komme op, for jeg skal ind til min 11-årige dreng Texas, der om morgenen snyder sig til at spille Fortnite, selvom han godt ved, at computeren er no-go om morgenen. “Så tr...