Skuespiller Susanne Storm kan lige nu ses på Viaplay i “Advokaten” og snart på TV2 i “Alfa”. Om lørdagen nyder hun livet omkring sin husbåd i København, støber betonborde med en veninde, spiser risotto på Cantina med kæresten og slutter med en tv-serie på Netflix

Kl. 05.30: Siden jeg mødte Rasmus for to år siden, er jeg begyndt at stå sindssygt tidligt op. Som smed er han morgenmenneske, og jeg har fundet ud af, at der er den samme energi tidlig morgen, som...