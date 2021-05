Cirkusrevy-stjerne spiser rejemadder, flyver med drage og går på Søfartsmuseet i Helsingør på en god lørdag

Reumert-nomineret skuespiller Niels Ellegaard har lige begyndt sin 13. sæson i Cirkusrevyen. Forår og sommer bor han i familiekollektiv i sommerhus ved Gilleleje, hvor han hygger med børnebørn, spiser rejemadder, flyver med drage og bruger nordsjællandske museer som Louisiana og Søfartsmuseet

Kl. 09.00: Et brusebad er nødvendigt for at vågne, og jeg øver mig i at afslutte det koldt. Derefter skal jeg have Cool Mint the fra Hellerup The Depot, for jeg er udpræget tedrikker. Cool Mint er ...