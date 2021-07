Stjernekokken Michel Michaud guider dig til de bedste råvarer og de bedste spisesteder i Skagen

Kokken Michael Michaud kører på landet efter grøntsager og drikker kaffen på stamcaféen, der kan finde ud af at brygge den ordentligt. Hans bedste sommerret inkluderer vodka

Skagen er særlig, fordi du både får sommerstemning og ro, når sæsonen er slut i den lille by. Min kone og jeg købte hus heroppe for 17 år siden, og jeg var lidt nervøs for lavsæsonen, men her er så...