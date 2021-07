Produktchef i B&O har holdt sommerferie i Klitmøller siden 1982 - Han ved, hvor man får den bedste rødspættefilet

Produktchef i B&O Christoffer Østergaard Poulsen begyndte at komme til Klitmøller i 1982, da han var seks år gammel. Med få undtagelser har han siden da holdt sine sommerferier i den nordjyske surferperle, hvor han forrige år købte hus

CitatKlitmøller er særlig for mig, fordi jeg er kommet der hele mit liv. Forrige år købte jeg et gammelt fiskerhus deroppe sammen med min bror. Jeg er så heldig, at B&O både ligger i Lyngby, hvor j...