God weekend med Carsten Friis

En perfekt lørdag for indehaveren af skomærket Billi Bi starter på en badebro med Fjordrejerne i housecoats. Den fortsætter på vandski og en aften med hjemmelavet bøf bearnaise, hvor resultatet får en karakter – og slutter foran pejsen med kæresten og gerne de tilsammen syv børn

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kl. 8.30: Vækkeuret ringer, for jeg skal ud at bade med Fjordrejerne. Vi er otte gode venner, som mødes hver lørdag og søndag i Ugg-støvler, housecoat og bar abe under. Det er kl. 9 sharp, uanset o...