Pleasure Et rustikt drivhus midt på Manhattan er et af Chelseas nye, tjekkede hoteller

Det er blot få år siden, at Moxy Chelsea tjekkede ind i blomsterkvarteret i hjertet af Manhattan. Men meget tyder på, at det rustikke hotel med den imponerende udsigt, vil huse kvalitetsbevidste hotelgæster et godt stykke ind i fremtiden