Han ser rigdom, hvor andre ser ruiner: Mød manden, der kan sælge dig en landsby på Sicilien

Søren Matz har opbygget en formue på at sælge dansk design i Japan, møblere restauranter i Shanghai og sælge ejendomme på det rigtige tidspunkt. Nu siger hans næse ham, at der er guld at finde i Siciliens forladte landsbyer