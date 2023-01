Pleasure Moderedaktør: Lider du også af shoppeskam? Jeg har fundet et fornuftigt leje, men køber stadig to stykker tøj hver måned

Børsens moderedaktør elsker tøj så meget, at det ikke bare er hendes hobby, men også hendes levevej. På det seneste er den stigende skamfølelse dog blevet sværere og sværere at ignore. Derfor er hun gået på jagt efter løsningen på, hvordan hun kan forene sin kærlighed til mode med sit ønske om at passe på klimaet