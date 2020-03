Der er forårsfornemmelser på vinkortet, men det er endnu for koldt til hvidvin på terrassen, så her er fire gode bud på rødvine, der egner sig til vejret

Et af livets tilbagevendende dilemmaer presser sig på for tiden. Især når man gennem vinduet ser solen skinne, og får lyst til at sætte sig ud med et glas vin.Det skal jo være et glas terrassevin, ...