Brætspilsmarkedet vokser, men spildesigner møder stadig store udfordringer i branchen: “Matador hives op af skuffen igen og igen, selvom det rent håndværksmæssigt ikke er et særligt godt spil”

Spildesigner Asger Harding Granerud skaber fremtidens brætspil. Men det er en ganske speciel og langvarig proces, og det er næsten umuligt at forudse, hvad folk gerne vil spille hjemme i stuerne

Et bræt, et par brikker og et regelsæt. Det er beskrivelsen på Asger Harding Graneruds helt store passion. Allerede som 14-årig gik han fra at spille spil til også at skabe dem selv. Nu gør han det...