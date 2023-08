Pleasure Kun en tåbe frygter ikke pensionen

Pensionsalder er lig kvalitetstid med børnebørnene og tid til at spille golf. Tænker man. Men en ny undersøgelse viser, at pensionen kan gøre dig mindre lykkelig og mere ensom. Tænk over og snak om pensionstilværelsen i god tid inden, lyder opfordringen