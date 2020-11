Albert Mertz var et generøst legebarn og kunstnernes kunstner. I anledning af 100-året for hans fødsel fejres han med udstilling på Sorø Kunstmuseum og den imponerende bog “Forskellen er ens”

For Albert Mertz var kunstværket ikke det væsentligste, det var tanken og handlingen bag. Derfor var han ikke en kunstner, der krængede sin sjæl ud over lærredet for at bevise sin eksistens. Ikke d...