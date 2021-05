Sådan kommer du sovende til din næste ferie: Snigende flyskam har for alvor sat fart på nattog

Klimabevidsthed og snigende flyskam har for alvor sat fart på nattog og hurtige togforbindelser, både fra Danmark mod Centraleuropa og landene imellem. Fra denne sommer kan vi tage nattoget til Berlin, og fra 2022 bliver der endnu flere togforbindelser til Europa – i begge tilfælde med svenskerne som lokomotiv

FaktaDet er ikke mange år siden, at adskillige forbindelser med nattog på kryds og tværs af Europa blev sparet væk; et direkte resultat af, at de var blevet udkonkurreret af lavprisflyselskaber. Me...