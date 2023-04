Pleasure Byfamilie tog springet fra villalejlighed til nordsjællandsk ferieby og fik pool, plads og et virkelig pænt hjem

Et ønske om flere kvadratmeter og jord til selvforsyning af kød og grønt, fik byfamilie til at tage springet og skifte villalejligheden på Amager ud med et stort hus med landbrugsjord og egen skov i Rågeleje