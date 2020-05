Eksklusivt for kunder

Den indiske ejer af Jaguar Land Rover har haft den helt store tegnedreng fremme og bygget et hus til 4,1 mia. kr. i England, hvor 500 designere skal skabe fremtidens biler under fælles tag. Vi taber kæben til den officielle åbning.

Med brexit og en uafklaret handelsaftale med EU i baghovedet er det med nogen skepsis, at jeg træder ind i Jaguars nye designcenter i Gaydon to timers kørsel nordvest for London. Børsen er invitere...